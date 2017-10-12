США виходять із ЮНЕСКО (відео)

ЮНЕСКО, культурне та освітнє агентство ООН висловило жаль у четвер з приводу офіційного рішення Сполучених Штатів залишити організацію, як повідомляє Reuters.

"Отримавши офіційне повідомлення Державного секретаря США, Рекса Тіллерсона, як Генеральний директор ЮНЕСКО, я хочу висловити глибокий жаль з приводу рішення Сполучених Штатів Америки вийти з ЮНЕСКО", - заявила генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова в заяві.

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Бокова додала, що рішення США ілюструє втрату багатосторонніх "відносин та сім'ї" ООН.

Раніше Сполучені Штати скасували свій суттєвий бюджетний внесок до ЮНЕСКО в 2011 році, протестуючи проти рішення про надання палестинцям повноправного членства.

Сполучені Штати, чий внесок в ЮНЕСКО складає близько $80 млн на рік, що становить близько п'ятої частини бюджету організації, все ще мають голосувати під час зустрічі виконавчої ради та, як очікується, будуть зберігати статус спостерігача в організації.