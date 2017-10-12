У Брюсселі констатували, що переговори про Brexit зайшли в "глухий кут"

Голова переговорної групи від Брюсселя Мішель Барньє заявляє, що переговори з Лондоном щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу перебувають у "глухому куті", як повідомляє DW.

Причиною цього представник Єврокомісії називає те, що британський уряд під час п'ятого етапу переговорів щодо Brexit цього тижня не зміг прояснити ситуацію навколо своєї позиції стосовно фінансових зобов'язань перед Євросоюзом.

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"У цьому питанні ми зайшли в глухий кут, який викликає занепокоєння у тисяч учасників проектів у Європі, а також у платників податків", - заявив Барньє у четвер, 12 жовтня. Він нагадав, що минулого місяця прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей пообіцяла, що поважатиме фінансові зобов'язання, які її країна має перед ЄС. "Цього тижня, однак, Сполучене Королівство повторило, що воно досі не готове озвучити ці зобов'язання - тому не було переговорів з цього питання", - зауважив Барньє, слова якого наводить dpa. Він наголосив, що наступного тижня не зможе порекомендувати Раді ЄС розпочати переговори з Лондоном стосовно майбутніх відносин між ЄС та Великобританією у період після Brexit.

У свою чергу, головний переговорник щодо Brexit від Лондона Девід Девіс закликав європейських лідерів ухвалити під час саміту наступного тижня рішення про початок переговорів з Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди з нею. За його словами, лідери ЄС повинні на саміті "визнати прогрес", якого досягнено під час Brexit-переговорів.

Як відомо, під час саміту ЄС, який відбудеться 19-20 жовтня, лідери держав Євросоюзу мають намір розглянути питання, чи достатній прогрес був здійснений у переговорах з Лондоном, щоб розпочати діалог щодо майбутніх відносин між ЄС і Великобританією після її виходу зі складу спільноти, включаючи переговори щодо укладення угоди про двосторонню торгівлю.