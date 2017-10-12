Трамп ледь не забув підписати указ про реформу охорони здоров'я Obamacare

Президент США Дональд Трамп після виступу на церемонії, присвяченій підписанню указу про реформу охорони здоров'я, попрямував до виходу із залу, забувши підписати сам документ. Трансляцію виступу вів телеканал CNN.

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Президента зупинили віце-президент Майкл Пенс і сенатор Ренд Пол.

Після цього Трамп посміхнувся і повернувся до столу підписувати указ.

Раніше Дональд Трамп закликав сенаторів-республіканців не здаватися в прагненні скасувати і замінити проект реформи охорони здоров'я Obamacare, введений при попередньому американському лідері Бараку Обамі.