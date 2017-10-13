Двадцять країн ЄС заявили про створення Європейської прокуратури

20 країн Євросоюзу у четвер, 12 жовтня, підтвердили намір створити Європейську прокуратуру (EPPO).

Серед них Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Німеччина, Греція, Іспанія, Фінляндія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Португалія, Румунія, Словенія та Словаччина. Нині ці ж країни є учасниками однойменної програми поглибленого співробітництва, передає Deutsche Welle.

Метою Європрокуратури буде розслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС.

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"Створення Європейської прокуратури є важливим кроком для європейської співпраці у правоохоронній сфері, що допоможе нам захистити гроші наших платників податків. Навіть коли злочинці діятимуть на міжнародному рівні, ми відтепер зможемо притягнути їх до відповідальності", - заявив Урмас Реінсалу, міністр юстиції Естонії.

Йдеться зокрема про такі злочини, як масштабне зловживання коштами фондів ЄС або махінації із відшкодуванням ПДВ.

Раніше голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявляв, що Європрокуратура мала би також займатися і питаннями транскордонного тероризму.

Офіс прокуратури буде розташовано у Люксембурзі. Точна дата початку роботи нового органу буде додатково оголошена Єврокомісією, однак прокуратура стане до виконання обов'язків не раніше, ніж за три роки.