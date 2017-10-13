В Польше отбили третью атаку российских хакеров: целью были компании в Украине

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что киберэксперты его страны успешно отбили уже третью атаку российских хакеров. Однако угроза хакерских атак продолжает расти. Об этом он сказал в эфире телеканала TVP1 в пятницу, 13 октября, передает Deutsche Welle.

По словам Мацеревича, целью последней атаки были компании в Украине, которые также имеют представительства в Польше.

«К счастью, Польша отбила их, но угрозы растут ежедневно», - отметил польский министр.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

Сегодня ранее стало, что новая хакерская атака ожидается между 13 и 17 октября. Вероятнее всего, атаку приурочено ко Дню защитника Отечества, который в Украине празднуют 14 октября.

Соответственно команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации обратилась к отечественным предпринимателям с призывом усилить киберзащита своих систем.

27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаки, что распространяет вирус Petya.A, который блокировал работу компьютерных систем. Вирус распространился также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.