"Токсичний" Харві: вигнаний Голлівудом знаменитий продюсер розповів про свої плани

Скандальний голлівудський продюсер Харві Вайнштейн, що опинився в центрі секс-скандалу, пообіцяв продовжити роботу в кіно, повідомляє TMZ з посиланням на джерело.

Продюсер, викритий в сексуальних домаганнях, був звільнений зі своєї ж компанії. Однак він має намір оскаржити це рішення в The Weinstein Company.

За словами джерела видання, Вайнштейн знає, що на даний момент є «токсичним». При цьому він висловив упевненість, що з часом сценаристи та актори знову почнуть до нього звертатися.

Також стверджується, що Вайнштейн готовий продюсувати фільми разом або без The Weinstein Company.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, актриса Ешлі Джадд звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Пізніше про аналогічні випадки заявили ще дев'ять жінок. Анджеліна Джолі, Емма Уотсон, Колін Ферт, Леа Сейду і інші також висловилися про скандал.Сам Вайнштейн не став виступати із спростуванням і заявив, що шкодує про те, як «вів себе з колегами в минулому».