Японський фермер виростив до дня матері кавуни у формі серця
04:25, 11 травня 2009Світ
1119 0
...й присвятив їх дружині
Кавуни у формі серця виростив японський фермер до дня матері, який відзначається сьогодні в Японії. Хіроїті КІМУРА із префектури Кумамото вирощував ці кавуни майже три роки, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За словами Х.КІМУРИ, серцеподібний кавун присвячений його дружині і водночас символізує загальну прихильність сімейної пари до фермерської праці. Кавуни продаються в місцевому універмазі за ціною близько $150.
День матері в Японії традиційно відзначається кожної другої неділі травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter