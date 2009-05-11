Путін: Росія більше не буде субсидувати економіки колишніх республік СРСР

Росія більше не має наміру субсидувати економіки колишніх республік СРСР.

Як повідомили УНІАН в уряді Росії, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав в інтерв`ю японським ЗМІ напередодні візиту до Токіо.

«Упродовж тривалого часу - 15 років - Росія йшла назустріч своїм партнерам - колишнім республікам Радянського Союзу і продавала їм енергетичну сировину за цінами в декілька разів нижчими за світові. За цей час ми субсидували економіки цих країн на десятки мільярдів доларів», - сказав В.ПУТІН.

«Ми вважаємо, що цей період закінчився. Потрібно переходити на ринкові відносини. І після відомих сумних і важких подій кінця минулого - початку цього року нам все-таки вдалося вийти на домовленості з Україною і зафіксувати ці домовленості в контрактних зобов`язаннях з обох сторін - що ми переходимо саме на ринкові відносини щодо ціни й транзиту. І це найголовніша, основна гарантія стабільності відносин у цій сфері», - впевнений він.

Окрім цього, він запевнив, що Росія не використовує своїх енергопотоків у відносинах з іншими країнами. «Росія торгує своїми ресурсами, і ми хочемо торгувати цими ресурсами на ринкових засадах, за ринковими світовими цінами. Є визнані міжнародні правила, і є визнана міжнародна формула визначення ціни як самого товару, так і транзитних послуг», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, українські партнери погодилися з позицією РФ і після підписання відповідних контрактів поставки йдуть без жодних збоїв.

«Досі наші українські партнери забезпечували необхідні платежі. У нас є домовленість, зафіксована в контракті. За першого ж збою в платежах наші компанії мають право вимагати 100-відсоткової передоплати. А якщо передоплати не буде, то ми маємо право скорочувати поставки», - нагадав він.

Водночас, В.ПУТІН сподівається, що до скорочення поставок газу не дійде. «Ми розуміємо складнощі, з якими зустрічаються економіки країн - споживачів. Але всі країни забезпечують платежі. Ми розраховуємо, що це робитимуть всі без винятку партнери і в Західній, і в Східній Європі, і наші найближчі сусіди», - сказав В.ПУТІН.

Він нагадав, що формула ціни на газ тісно пов`язана з ціною на світових нафтових біржах, зі світовою ціною на нафту. «Ціна на нафту падає, і ціна на газ також падає. І це справедливий підхід», - сказав він.

«Більше того, ми готові навіть разом з нашими партнерами вивчити можливість надання їм якоїсь підтримки в пошуку фінансових ресурсів для забезпечення цих платежів, але платити ні за кого ми більше не будемо», - наголосив В.ПУТІН.