Саакашвілі: Грузія безповоротно вийшла з СНД

Грузія «безповоротно вийшла з СНД», і тепер її «природний партнер» - Євросоюз, заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ у зв`язку з приєднанням до програми ЄС «Східне партнерство».

Як передає Газета.ru, за словами М.СААКАШВІЛІ, участь у цій програмі дає «угоду про вільну торгівлю з усіма країнами ЄС, полегшення візового режиму, який уже мають росіяни». Крім того, на території Грузії здійснюватимуться всі інфраструктурні проекти Європейського Союзу, зазначив грузинський лідер. «Вже зараз ми будуємо дороги і деякі інші інфраструктурні проекти на гроші Європи і Сполучених Штатів, на кілька мільярдів доларів», - сказав він.

З іншого боку, зазначив М.СААКАШВІЛІ, Грузія зберігає двосторонні зв`язки з усіма країнами СНД, які хочуть ці зв`язки зберегти. За його словами, на цьому етапі йдеться про всі країни, «окрім Росії». «Можливо, в майбутньому і це зміниться на краще», - додав Президент Грузії.