У центрі Москви горить розважальний комплекс

У центрі Москви на Садовому кільці - Смоленська площа, будинок 3, горить розважальний комплекс.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій Москви.

"На даний момент площа пожежі становить 500 кв. метрів. У гасінні задіяно 15 пожежних відділень, інформації про потерпілих не надходило", - повідомили в прес-службі.

Наголошується, що зараз на Садовому кільці обмежений рух транспорту на Смоленській площі.