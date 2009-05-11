У центрі Москви горить розважальний комплекс
13:21, 11 травня 2009Світ
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Площа пожежі - 500 кв. метрів
У центрі Москви на Садовому кільці - Смоленська площа, будинок 3, горить розважальний комплекс.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій Москви.
"На даний момент площа пожежі становить 500 кв. метрів. У гасінні задіяно 15 пожежних відділень, інформації про потерпілих не надходило", - повідомили в прес-службі.
Наголошується, що зараз на Садовому кільці обмежений рух транспорту на Смоленській площі.
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