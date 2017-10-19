Вперше за всю історію прикрасить обкладинку Playboy модель-трансгендер (фото)

Обкладинку листопадового номера журналу Playboy вперше за всю історію прикрасить знімок трансгендерної моделі. Нею стане 24-річна француженка північно-африканського походження Інес Рау, яку журнал визнав дівчиною місяця, повідомляється на сайті Playboy.

Читайте такожУ США трансгендер народив здорову дитину (фото)

Рау зробила операцію зі зміни статі в 15 років. Потім з Франції вона перебралася в США. Вона побудувала кар'єру в Нью-Йорку, почавши з танцювальних виступів на концертах діджеїв. З тих пір Девід Гетта залишився її близьким другом, зазначає видання, розповідаючи про Інес. Рау також займалася тайським боксом та кікбоксингом.

Дівчина бореться за права жінок і права ЛГБТ. Її також хвилює проблема забруднення навколишнього середовища. «Ніщо не зачіпає мене більше, ніж боротьба з глобальним потеплінням», – пояснює вона. «Подружка» Playboy каже, що до останнього готова битися за планету.

Раніше Рау вже знімалася для модних журналів Luvre і Vogue, а в травні 2014 року її знімок з'явився на сайті Playboy. Свіжий номер з Рау на обкладинці буде присвячений засновнику та ідеологу Playboy Х'ю Хефнеру, який пішов з життя в кінці вересня.