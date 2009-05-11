Саакашвілі зустрічається з опозицією

У Тбілісі проходить зустріч Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ з лідерами непарламентської опозиції в будинку Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Як передає «Грузія Online», зустріч розпочалася з півгодинним запізненням. Непарламентську опозицію на зустрічі представляють Іраклій АЛАСАНІЯ, Каха ШАРТАВА, Саломе ЗУРАБІШВІЛІ, Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ.

З боку влади в переговорах беруть участь М.СААКАШВІЛІ, спікер парламенту Давид БАКРАДЗЕ, депутати Петро ЦИСКАРІШВІЛІ, Гока ГАБАШВІЛІ і міністр з виконання покарань Дмитро ШАШКІН.

Після закінчення зустрічі Президент Грузії зустрінеться з лідерами парламентської опозиції, в яких є свої конкретні пропозиції щодо виведення країни з кризи.

Як повідомляв УНІАН, з 9 квітня в Грузії проходять мітинги з вимогою добровільної відставки М.СААКАШВІЛІ. Опозиціонери встановили палатковий табір на центральній площі Тбілісі і цілодобово чергують біля будинку парламенту.