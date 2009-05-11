Грузинська опозиція анонсувала «серйозну заяву»

Переговори Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ з представниками опозиції, яка проводить масові акції з вимогою відставки глави держави, завершилися сьогодні безрезультатно.

Про це повідомили журналістам лідери опозиції, пообіцявши о 18.00 на мітингу озвучити свої подальші плани, передає ІА «Новини-Грузія».

Переговори, що проходили в будівлі МВС, тривали близько двох годин.

«Він (М.СААКАШВІЛІ) вважає, що в країні все добре, а в нас інша думка. Зараз ми йдемо на нараду, й о 18.00 на мітингу буде зроблено серйозну заяву», - заявив лідер Об`єднаної опозиції Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

Екс-міністр закордонних справ, лідер партії «Шлях Грузії» Саломе ЗУРАБІШВІЛІ повідомила, що представники опозиції «повністю донесли до Президента свої вимоги».

«Водночас ми вислухали його оцінки. Можна сказати, що його бачення й наші шляхи не перетинаються», - сказала С.ЗУРАБІШВІЛІ.

Президент Грузії поки не коментував підсумки зустрічі, протягом дня очікується заява глави Грузинської держави.

Як повідомляв УНІАН, від опозиції в зустрічі брали участь лідер "Альянсу для Грузії" Іраклій АЛАСАНІЯ, Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ, С.ЗУРАБІШВІЛІ і лідер партії "Національний форум" Каха ШАРТАВА.

Із боку влади в переговорах, окрім Президента, взяли участь голова парламенту Давид БАКРАДЗЕ й лідери парламентської більшості.

14 опозиційних партій і рухів проводять масові акції з вимогою відставки Президента з 9 квітня. Минулої суботи опозиція багатотисячним мітингом відзначила місяць із дня початку акцій протесту й дала Президенту 24 години, щоб призначити час і місце зустрічі.