У Москві міліціонер збив чотирьох пішоходів
19:16, 11 травня 2009Світ
2021 0
Mitsubishi вискочив на тротуар
Автомобільна аварія у Москві. Співробітник міліції збив чотирьох пішоходів.
Інцидент стався вдень на Чонгарському бульварі столиці. Оперативний черговий відділу внутрішніх справ в неслужбовий час їхав на високій швидкості на машині Mitsubishi. Не впоравшись з кермуванням, він вискочив на тротуар. Під колеса автівки потрапили двоє чоловіків та двоє жінок. Їх шпиталізували з травмами різних ступенів тяжкості. Винуватця аварії вже затримали. Він дає свідчення про ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter