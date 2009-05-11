У Москві міліціонер збив чотирьох пішоходів

Автомобільна аварія у Москві. Співробітник міліції збив чотирьох пішоходів.

Інцидент стався вдень на Чонгарському бульварі столиці. Оперативний черговий відділу внутрішніх справ в неслужбовий час їхав на високій швидкості на машині Mitsubishi. Не впоравшись з кермуванням, він вискочив на тротуар. Під колеса автівки потрапили двоє чоловіків та двоє жінок. Їх шпиталізували з травмами різних ступенів тяжкості. Винуватця аварії вже затримали. Він дає свідчення про ДТП.

5 канал