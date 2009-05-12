Папа Римський: антисемітизм продовжує піднімати свою потворну голову

Папа Римський Бенедикт XVI засудив антисемітизм і закликав ізраїльтян і палестинців зробити все можливе для розв’язання багаторічного конфлікту.

Як повідомляє News.ru, про це він заявив у понеділок, перебуваючи з візитом в Ізраїлі.

Бенедикт XVI сподівається, що палестинський та ізраїльський народи отримають можливість жити в мирі кожен на своїй батьківщині, в межах безпечних і міжнародно визнаних кордонів. Присутній на зустрічі прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНІЯГУ ніяк не прокоментував слова Папи про можливість втілення в життя рішення "дві держави - для двох народів".

Крім того, Папа Римський торкнувся теми антисемітизму, назвавши його "абсолютно неприйнятним" явищем. "На жаль, антисемітизм продовжує піднімати свою потворну голову в багатьох куточках світу", - сказав Бенедикт XVI. Він зазначив, що під час його візиту до Ізраїлю буде доречно й правильно вшанувати пам`ять шести мільйонів жертв голокосту. Папа Римський пообіцяв молитися за те, щоб людство знову не побачило злочину такого масштабу.