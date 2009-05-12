Закінчується термін подання заявок на території світового шельфу

Велика Британія подала офіційну заявку до Комісії ООН з міжконтинентального шельфу на обширні території в Південній Атлантиці, де можуть бути зосереджені великі запаси нафти і газу, зазначається в повідомленні МЗС Сполученого Королівства.

Заявка стосується території підводного шельфу навколо Фолклендських островів, архіпелагу Південна Джорджія і Південні Сандвічеви острови.

Поданню заявки передувала тривала і ретельна процедура збору й аналізу детальних геологічних і геофизичних досліджень, які проводили британські гідрографи.

За словами експертів, найцікавішим для освоєння буде шельфовий простір навколо Фолклендських островів, де може бути зосереджено до 60 мільйонів баррелів нафти.

Велика Британія вже нині веде розвідку і пробний видобуток корисних копалин в 200-мильній економічній зоні навколо архіпелагу.

Термін подачі заявок на приналежність територій континентального шельфу на відстань до 350 миль від берегової лінії закінчується 13 травня ц.р. Станом на понеділок, різні країни світу подали 46 індивідуальних і колективних заявок на освоєння шельфових територій в різних куточках Світового океану.

Першою з поданих заявок є заявка Російської Федерації на освоєння арктичного шельфу в Північному Льодовитому океані, представлена до Комісії ще 2001 р. Близько половини всіх заявок була офіційно подана в квітні-травні цього року.

Комісія ООН розгляне всі заявки на засіданні в Нью-Йорку в березні-квітні 2010 року.

"Успішне завершення цього процесу підтвердить межі юрисдикції Сполученого Королівства над її континентальним шельфом і, таким чином, забезпечить наші суверенні права з освоєння шельфу на благо майбутніх поколінь", - заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ, міністр у справах Африки, Азії і ООН лорд Маллок-Браун.

Раніше Велика Британія також подала до Комісії ООН заявки на розширення меж континентального шельфу навколо острова Вознесення в Південній Атлантиці та скелі Роколл в північній частині Атлантичного океану.

РІА «Новости»

