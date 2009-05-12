Клінтон представила нового прес-секретаря Держдепу США

У понеділок, 11 травня, держсекретар США Хіларі Клінтон представила нового прес-секретаря Держдепартаменту Іана Келлі (Ian Kelly), який прийшов замість Роберта Вуда (Robert Wood). Текст відповідного звернення Клінтон розміщений на сайті Державного департаменту США.

"Іан провів багато часу за кордоном, займаючись на різних посадах зв`язками з громадськістю, і добре підготовлений до роботи у своїй новій якості. Він стане повноправним членом команди старших співробітників і отримає право робити відповідальні заяви як від мого імені, так і від імені Державного департаменту", - заявила Клінтон.

За її словами, першим заходом, на якому Келлі був присутній як прес-секретар, стала її зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що пройшла минулого тижня.

Держсекретар також висловила подяку Роберту Вуду, який залишив посаду представника її відомства .

До переходу на посаду офіційного представника Держдепартаменту Іан Келлі очолював його російський відділ.

Лента.ру