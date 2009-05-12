Клінтон представила нового прес-секретаря Держдепу США
До цього очолював російський відділ
|Хілларі Клинтон
"Іан провів багато часу за кордоном, займаючись на різних посадах зв`язками з громадськістю, і добре підготовлений до роботи у своїй новій якості. Він стане повноправним членом команди старших співробітників і отримає право робити відповідальні заяви як від мого імені, так і від імені Державного департаменту", - заявила Клінтон.
За її словами, першим заходом, на якому Келлі був присутній як прес-секретар, стала її зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що пройшла минулого тижня.
Держсекретар також висловила подяку Роберту Вуду, який залишив посаду представника її відомства .
До переходу на посаду офіційного представника Держдепартаменту Іан Келлі очолював його російський відділ.