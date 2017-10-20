У Польщі чоловік із ножем напав на відвідувачів торговельного центру, є загибла - ЗМІ (відео)
18:13, 20 жовтня 2017Світ
410 0
В результаті атаки загинула жінка.
Одна жінка загинула / Фото УНІАН
У Польщі невідомий із ножем напав на відвідувачів ТЦ у місті Сталовой Волі, пише RFM.
Зазначається, що в результаті атаки одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення.
Нападник – 27-річний місцевий мешканець. Як пише видання із посиланням на слова очевидців, люди в галереї намагалися зупинити нападника, в тому числі одного з охоронців.
Читайте такожНапад з ножем в Лондоні: одна людина загинула, двоє поранені
Злочинець, як кажуть деякі свідки, поводився так, як ніби він був у захваті. Тест на алкоголь показав, що він був тверезий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter