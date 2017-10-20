У Польщі чоловік із ножем напав на відвідувачів торговельного центру, є загибла - ЗМІ (відео)

18:13, 20 жовтня 2017
Світ
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В результаті атаки загинула жінка.

Одна жінка загинула / Фото УНІАН

У Польщі невідомий із ножем напав на відвідувачів ТЦ у місті Сталовой Волі, пише RFM.

Зазначається, що в результаті атаки одна людина загинула, ще вісім – отримали поранення.

Нападник – 27-річний місцевий мешканець. Як пише видання із посиланням на слова очевидців, люди в галереї намагалися зупинити нападника, в тому числі одного з охоронців.

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Злочинець, як кажуть деякі свідки, поводився так, як ніби він був у захваті. Тест на алкоголь показав, що він був тверезий. 

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