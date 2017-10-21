У Польщі набув чинності закон про знесення радянських пам'ятників

У Польщі В суботу, 21 жовтня, набув чинності закон про знесення радянських пам'ятників у рамках програми декомунізації країни. За попередніми оцінками, закон торкнеться понад 200 пам'ятників солдатам Червоної армії. Що з ними буде після демонтажу, поки не вирішено, пише DW.

За законом меморіали, що символізують комунізм чи інший тоталітарний лад, повинні бути протягом 12 місяців перенесені з громадських місць. Рішення буде ухвалювати місцева влада.

Раніше влада Польщі заявляли про намір видалити всі комуністичні пам'ятники, встановлені поза кладовищами та місцями поховання. Оцінювати скульптури на приналежність до тоталітаризму буде Інститут національної пам'яті Польщі. У списку його експертів - близько 400 меморіалів, в тому числі 230 пам'ятників солдатам Червоної армії.

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МЗС Росії назвав ухвалення нового польського закону свідомою провокацією, попередивши, що вона не залишиться без наслідків. Рада Федерації звернулася до президента РФ Володимира Путіна з проханням дати доручення профільним відомствам розробити пропозиції щодо можливих обмежень щодо Польщі.

Між Росією і Польщею діє міжурядова угода про поховання та місця пам'яті жертв війн і репресій від 22 лютого 1994 року, а також договір про дружнє і добросусідське співробітництво від 22 травня 1992 року. Документи зобов'язують сторони вести облік і піклуватися про збереження всіх виявлених місць пам'яті і поховань.

Проте влада Польщі вважає, що ці документи стосуються лише цвинтарів і військових поховань. Вони гарантують, що встановлені в таких місцях меморіали демонтуватися не будуть. Пам'ятки, які перебувають поза кладовищами, керівництво країни називає символічними, що нагадують про комуністичний період в історії республіки. Згідно нинішньому трактуванню історії у Польщі, Червона армія принесла країні не звільнення від фашизму, а нову окупацію.