У Канаді протестували проти Трюдо, не обійшлося без сутичок

У столиці Канади Торонто відбулися зіткнення між протестуючими проти політики прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо та активістами-антифашистами. Про це повідомляє телеканал CTV News.

Four arrested at dueling protests at Nathan Phillips Square https://t.co/nPcFCYfRSdpic.twitter.com/w3rBUOb6z5 — CTV Toronto (@CTVToronto) 21 жовтня 2017 р.

Згідно з повідомленням, люди вийшли на площу Натана Філліпса, щоб висловити протест проти податкової політики уряду Трюдо та спрямування бюджетних витрат. Зокрема, учасники протестували проти багатомільйонних компенсацій канадцеві пакистанського походження Омару Хадру, якого раніше утримували в американській в'язниці Гуантанамо за вбивство військовослужбовця армії США в Афганістані.

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Під час протестів учасники акції зіткнулися з антифашистськими активістами, які звинуватили присутніх в ультраправих поглядах і расизмі. Зокрема, одна частина людей на площі вигукувала антирасистські, а інша - антиісламські гасла. Противники демонстрантів тримали в руках символи миру і любові.

UPDATED: 4 charged following дуелей demonstrations in Toronto's Nathan Phillips Square https://t.co/cB2lzMlWLepic.twitter.com/MU6xrv5KWa — CBC Toronto (@CBCToronto) 22 жовтня 2017 р.

На місце події прибула поліція і розвела конфліктуючі сторони. В результаті зіткнень одна жінка була поранена, крім того, скоєно напад на офіцера поліції. Чотири людини затримані співробітниками правопорядку.