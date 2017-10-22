Колишній футболіст Каха Каладзе обраний мером Тбілісі

Колишній футболіст київського «Динамо», кандидат від партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе обраний мером Тбілісі.

Як повідомляє Грузія Online, Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів виборців на виборах мера столиці, які пройшли напередодні, 21 жовтня.

За підсумками обробки 100% бюлетенів з 737 виборчих дільниць Каладзе набрав 51,06% голосів, за нього проголосували більше 203 тисяч осіб. На другому місці незалежний кандидат Олександр Елисашвілі, який набрав 17,46%. Кандидат колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух» Заал Удумашвілі набрав 16,53% голосів.

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Всього в Тбілісі зареєстровано 943 тисяч 423 виборців. У виборах взяли участь лише 43,4% — близько 410 тисяч осіб.

У суботу, 21 жовтня, в Грузії відбулися вибори 64-х мерів міст і районів, а також депутатів у 64 сакребуло — муніципальні законодавчі органи. Мери і депутати обираються шляхом прямого загального голосування строком на чотири роки.