У Британії звалився дах школи: 14 дітей поранені

Четверо дітей одержали серйозні поранення в результаті обвалення даху в школі Великобританії. У них пошкоджені голови, шиї і спини. Всього постраждали 14 дітей, пише британська газета Guardian.

Інцидент відбувся в коледжі Minster, розташованому на острові Шеппі в графстві Кент в 50 км. на схід від Лондона. Дах обрушився в спортивному залі, повідомляється на сайті британського каналу Sky News у вівторок.

Потерпілим учням по 13 років. Вони якраз складали іспит з управління особистими фінансами. Одна з учениць так описує те, що трапилося: "Ми почули тріск на початку тесту, потім він припинився, ми почули його знову, і тоді стеля просто обрушилася". За її словами, всіх відправили додому, передає сайт This is Kent.

За інформацією Ради графства Кент, в будівлі школи обрушився канал теплотраси. Імовірно, під завалами нікого не немає.

У поліції графства підтверджують інформацію про 13 постраждалих учнів. Один з них був доставлений в лікарню на вертольоті.

На місці події продовжують знаходитися офіцери поліції і представники служб порятунку.

Школа закрита на один день.

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