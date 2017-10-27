Питання Каталонії є внутрішньою справою і має бути вирішено в рамках конституційного порядку Іспанії - НАТО

Іспанія є важливим союзником у НАТО, питання незалежності Каталонії є внутрішнім і має бути вирішене в рамках іспанського правового поля.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО.

"Іспанія – наш відданий союзник, який робить важливий внесок у спільну безпеку. Питання Каталонії є внутрішньою справою, яка повинна бути вирішена в рамках конституційного порядку Іспанії", - заявили у НАТО.

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Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.