Мадрид призначив тимчасову керівницю уряду Каталонії

Віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на El Pais.

Згідно з повідомленням офіційної газети уряду Іспанії, до Саенц де Сантамарії переходить більшість повноважень глави женералітату і його заступника.

Повноваження тимчасової керівниці каталонського уряду на неї покладені до обрання нового парламенту регіону і призначення нового уряду.

Як і прем’єр Маріано Рахой, Сорая Саенц де Сантамарія є членом правлячої Народної партії.

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Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.