Help з моху: з безлюдного острова біля Швеції врятували росіянина (відео)

Швецький мох врятував росіянина від загибелі, йдеться у сюжеті ТСН. На саморобному човні чоловік вирушив у подорож зі Стокгольма до іспанських берегів. Проте посеред мандрівки судно втрапило у катастрофу, а мандрівник зачепився за шматок скелі посеред води. На скелястому острові він провів два дні, протягом яких збирав з каміння мох та викладав ним слово Help - "Рятуйте". Цей напис і побачили рятувальники, які шукали його з гвинтокрила.

Капітана-невдаху зняли зі скелі і відправили додому.