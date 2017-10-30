Помер "оскароносний" творець костюмів Дарта Вейдера і "Чужого"

Британський художник Джон Молло, створив костюми головних героїв франшизи «Зоряні війни», помер у віці 86 років. Про це повідомляє The Times.

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Причиною смерті стали ускладнення, що виникли через судинну деменцію (розлад центральної нервової системи, що представляє собою придбане слабоумство).

На основі скетчів дизайнера Ральфа Маккуоррі Молло створив костюми таких персонажів «Зоряних воєн», як Дарт Вейдер, Хан Соло і принцеса Лея і Обі-Ван Кенобі, а також уніформу штурмовиків. За свою роботу він отримав премію «Оскар» в номінації «Кращий дизайн костюмів».

Молло також був художником по костюмах у фільмах «Чужий» Рідлі Скотта, «Цар Давид» Брюса Бересфорда і «Ганді» Річарда Аттенборо. За останню стрічку він теж удостоївся «Оскара».

Крім цього, британець виступав історичним консультантом фільмів «Баррі Ліндон», «Микола й Олександра» і «Пригоди Жерара».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше режисер восьмих "Зоряних воєн" розкрив ім'я останнього джедая.