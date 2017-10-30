Екс-голові передвиборного штабу Трампа Манафорту запропонували здатися владі - ЗМІ

14:51, 30 жовтня 2017
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Разом із Манафортом звинувачення будуть пред'явлені і його бізнес-партнеру Ріку Гейтсу.

Пол Манафорт / REUTERS

Колишньому голові передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту запропонували здатися федеральній владі США у зв’язку з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в президентські вибори у США.

Суть звинувачень наразі незрозуміла. Про це пише з посиланням на неназвані джерела The New York Times.

Разом із Манафортом звинувачення будуть пред'явлені і його діловому партнеру Ріку Гейтсу.

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За даними NYT, Гейтс є давнім бізнес-партнером Манафорта. Його ім'я пов'язане з компаніями, створеними Манафортом на Кіпрі, щоб отримувати гроші від політиків і бізнесменів у Східній Європі.

Відзначається, що Манафорт перебував під слідством за порушення федерального податкового законодавства, відмивання грошей та неналежне розкриття даних про іноземне лобіювання.

Як пише CNN і NYT, Манафорт у понеділок, 30 жовтня, близько 8:15 ранку за місцевим часом разом зі своїм адвокатом сам прийшов до представників міністерства юстиції. За даними видання, обвинувальний акт буде розкритий пізніше в понеділок.

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Теги: #втручання Росії у вибори в США#Манафорту запропонували здатися