Зірка "Гри престолів" пояснив, чому не робить фото з коханою

Актор Кіт Харінгтон, відомий за роллю в серіалі "Гра престолів", не звик приховувати від громадськості своє життя, але відмовляється від спільних фотографій зі своєю нареченою актрисою Роуз Леслі. Артист зізнався, що не хоче перетворювати ці стосунки в шоу. Про це повідомляє The Guardian.

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Харінгтон зазначив, що не розповідає багато про стосунки зі своєю нареченою через глибококу повагу до неї: "Я просто цього не роблю, і я не буду багато говорити про це зараз, але я не вірю в розмови про свої стосунки у пресі, тому що це ... Я твердо вірю, що це її відносини і мої, і вона може бути проти чогось, що я скажу тут. Тому я просто не говорю про це. Я щиро вважаю, що це наше особисте життя". Також актори принципово відмовляються від спільних селфі. Актор прокоментував:

"Ми з Роуз ніколи спеціально не робимо спільні знімки, тому що нам здається, що наші стосунки будуть ніби напоказ. Ми станемо маріонетками на чиємусь шоу".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше зірка "Гри престолів" розповів про перші провальні зйомки і успіх серіалу.