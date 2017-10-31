Японська компанія надала некурцям додаткову відпустку за переробку через чужі перекури

Японська маркетингова фірма Piala Inc надала працівникам, які не палять, додаткових шість днів відпустки. Таким чином їм компенсують час, який інші співробітники витрачають на паління під час роботи. Про це повідомляє Independent.

Таке рішення керівництво компанії прийняло після скарг від некурящих працівників. Вони стверджували, що через відсутність звички палити - працюють більше своїх колег.

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Питання в порівнянні кількості робочого часу серйозно постало після численних звернень персоналу токійській компанії, яка розташовується на 29-му поверсі. Згідно словами працівників, будь-перерва на куріння триває не менше 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, у Києві куріння в заборонених місцях може "подорожчати" в 50-100 разів. Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків пропонує підвищити штрафи за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.