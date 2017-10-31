У США підрахували статки померлих зірок, боржник за життя Майкл Джексон став найзаможнішим

За рік спадщина короля поп-музики принесла йому 75 мільйонів доларів. Співак Майкл Джексон очолив список найзаможніших мертвих знаменитостей за версією журналу Forbes.

У минулому році музикант, який помер вісім років тому, заробив 825 мільйонів - більше, ніж будь-який з живих естрадних артистів, йдеться в статті.

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В 2009 році Джексон, який помер з боргами, вже п'ятий раз очолює цей рейтинг, який традиційно публікується напередодні Хеллоуїна. Цього року другу сходинку посів гольфіст Арнольд Палмер з 40 мільйонами. Третє місце журналісти віддали карикатуристу Чарльза Шульца, який «заробив» 38 мільйонів на авторські права на використання своїх персонажів.

Король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на четвертому місці. Його статки оцінили в 35 мільйонів доларів.