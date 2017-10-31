Порятунок американок на яхті у Тихому океані: історію поставили під сумнів

Історію двох врятованих на яхті у Тихому океані жінок, які дрейфували на судні близько 5 місяців, ставлять під сумнів через зростаючу кількість невідповідностей. Про це повідомляє Associated Press.

Берегова охорона США заявила, що жінки жодного разу не активували свій маяк, який екстрено надсилає сигнали іншим суднам. Самі «мандрівниці» відповіли, що навмисне не робили цього, адже не боялися за своє життя. Пізніше вони казали, що просто не згадали про такий спосіб зв’язку.

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Відставний офіцер берегової охорони додав, що якби жінки подали сигнал, їх би одразу знайшли.

Іншим протиріччям у цій історії є розповідь жінок про шторм, у який вони потрапили майже у першу ніч їхнього дрейфування у травні. Проте, згідно з офіційними даними, у тому регіоні, де плавали американки, таких природних явищ не було на той час.

27 жовтня стало відомо, що корабель ВМС США врятував двох американок, які дрейфували на яхті в Тихому океані близько п’яти місяців.

Як розповіли врятовані, вони вирушили у плавання з Гавайських островів навесні. 30 травня двигун яхти вийшов з ладу. Американки продовжили шлях, сподіваючись, що зможуть рухатися під вітрилами. Щодня вони посилали сигнал лиха, проте він ніким не був почутий. За словами Аппель, вони вижили завдяки опріснювачам води та річному запасу їжі, в основному - макаронів, рису та інших круп.