Понад 5 мільйонів рублів в день: ЗМІ дізнались про колосальні доходи родича Путіна

Родич президента РФ Володимира Путіна, а саме його двоюрідний племінник Михайло Шеломов у минулому році отримував дохід у розмірі 5, 58 млн рублів за календарний день, пише «Дождь».

Такі дані випливають із фінансових звітів трьох компаній, які належать Шеломову і які сумарно заробили 2,04 мільярда рублів чистого прибутку. При цьому сам Шеломов весь рік пропрацював найманим менеджером в одній з компаній групи «Совкомфлот».

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За оцінками Центру розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), сумарні статки Шеломова становить $ 573 млн. Однак, не виключено, що родич Путіна грає лише носінальну роль і не має можливості реально розпоряджатися своїми статками.