Улюблений вислів Трампа став словом року

Онлайн-словник Collins назвав англійський вираз Fake news словом року. Про це повідомляє ВВС.

Вираз "fake news" (фейкові, неправдиві новини), означає помилкову, але часто сенсаційну інформацію, яку поширюють під виглядом новин.

Популярність фрази цього року зросла на 365%, серед іншого завдяки президентові США Дональду Трампу, який любить використовувати її у своїх виступах і твітах.

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В список популярних слів у цьому році також увійшли поняття "Insta" - скорочена версія назви соцмережі Instagram, "спиннер" - розважальна іграшка, а також "Antifa" - громадський рух боротьби з фашизмом.

Нагадаємо, що в минулому році словом року став термін Brexit, який означає вихід Великобританії зі складу Європейського союзу.