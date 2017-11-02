У Перу на конкурсі краси учасниці зі сцени замість параметрів озвучили жахливу статистику (відео)

На конкурсі краси учасниці зі сцени замість параметрів озвучили жахливу статистику насильства над жінками. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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У Перу учасниці шоу "Міс країни" порушили традицію розважального показу. Зі сцени замість своїх параметрів - обсягу грудей, талії і стегон - почали озвучувати статистику - скільки жінок щорічно страждає від зґвалтувань, домагань і нападів.

Серед найбільш шокуючих даних - в Перу через сексуальну експлуатацію кожні десять хвилин помирає дівчинка.