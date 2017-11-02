Forbes назвав найвпливовішу жінку світу

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг ста найвпливовіших жінок світу. В цьому році рейтинг очолила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Друге місце посіла прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яка стала новачком рейтингу за рахунок успіхів у політиці та проходженні процедури Brexit.

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Третє місце у списку отримала дружина мільярдера Білла Гейтса Мелінда Гейтс, яка за рік разом з чоловіком витратила понад 40 млрд на гранти і підтримує організації в більш ніж 100 країнах світу.

У першу п'ятірку також увійшли операційний директор Facebook Шеріл Сандберг та генеральний директор General Motors Мері Барра.

Найрізкіше падіння рейтингу продемонструвала Хілларі Клінтон, яка втратила 65 позицій, перемістившись з другого рядка на 67-у.

Як повідомляв УНІАН, у рейтинг найбагатших мільярдерів світу, за версією Forbes, увійшли шестеро українців. Найбагатшим українцем у списку багатіїв виявився олігарх Рінат Ахметов.