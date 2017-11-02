14 друзів Путіна: розслідування пролило світло на незліченні багатства оточення президента РФ

Хоча рахунки російського лідера виглядають досить скромно, сумарний капітал його близького оточення досягає $ 24 млрд — про це йдеться у розслідуванні "Путін і посередники", над яким працювали журналісти міжнародного Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP) і російської Нової газети, опублікованому в кінці жовтня. Про це пишеться в новому випуску журналу "Новое время".

Розслідування проливає світло на капітали наближених осіб Путіна і називає його родичів, які за час його президентства помітно розбагатіли,— раніше в пресу потрапляла інформація тільки про його друзів і колишніх колег, які володіють великими активами. Одні з них займаються бізнесом в нафтогазовому секторі, а деякі навіть не в силах пояснити, звідки взялися їх мільйони. Але всіх їх об'єднує близькість до найвпливовішої людини Росії, відзначають розслідувачі.

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Опитані НВ експерти називають опублікований матеріал цінним і добре аргументованим. При цьому вони припускають: у гаманцях близького кола Путіна може виявитися значно більша сума, ніж $ 24 млрд. "Велика ймовірність, що ще не всіх друзів ми знаємо, та й у тих, кого ми знаємо, можуть бути більш якісно приховані активи",— вважає Сергій Алексашенко, російський економіст, колишній заступник голови правління центробанку РФ, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса у Вашингтоні. "Крім того, у Путіна (є) частки великих компаній",— доповнює його російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Ось кілька представників "свити Путіна".

48-річний Михайло Шеломов працює провідним спеціалістом в транспортній компанії "Совкомфлот", де в рік заробляє близько $ 8,5 тис. При цьому за останні 13 років зареєстрована на його ім'я компанія Акцепт придбала активів на суму близько $ 600 млн. Така арифметика може здатися дивною, якщо до умов задачі не додати один факт: Михайло — син Любові Шеломової, двоюрідної сестри президента Путіна.

Не готовим коментувати свої комерційні операції виявився ще один представник оточення президента РФ і акціонер банку ""Росія" — віолончеліст і хрещений батько однієї з дочок Путіна Сергій Ролдугін. Згідно з опублікованими в травні 2016-го Панамськими документами, він був власником декількох офшорних фірм, куди перераховували кошти російські держбанки і компанії, які належать олігархам . Всього через офшорні рахунки Ролдугіна пройшло $ 2 млрд.

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Ще один друг Путіна — Петро Колбін, який колись працював м'ясником, а сьогодні входить в топ-200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes, заявив пресі, що він "не бізнесмен". Хоча, за даними видання, в 2010-2011 роках він виручив понад $ 500 млн за перепродаж акцій нафтотрейдера Gunvor і газодобувної компанії Ямал СПГ. Обидві операції пов'язують його з мільярдером Геннадієм Тимченком, якого з 2004 року преса називає другом Путіна.

Розклавши по кишенях родичів і близьких друзів отримані від олігархів і держкомпаній капітали, російський лідер організував власне оточення в структуру, яка чимось нагадує "родину" екс-президента України Віктора Януковича. Тільки головні ролі в цій схемі дісталися не родичам, а давнім приятелям глави Кремля. "Його "сім'я" побудована не на кровних зв'язках, а на мережі колег, земляків і друзів",— міркує Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми РФ.

Масштаб цих активів може в рази, а то і в десятки разів перевищувати згадувані в останньому розслідуванні $ 24 млрд. Так, за оцінкою російського політолога і колишнього кремлівського радника Станіслава Бєлковського, статки Путіна в 2007 році становили близько $ 40 млрд, а в 2012-му — вже $ 70 млрд. З першою цифрою збіглися підрахунки розслідувачів британського телеканалу BBC, які в січні 2016-го випустили документальний фільм "Таємні багатства Путіна". Англійські телевізійники опитали тих, хто раніше входив у близьке оточення президента Росії, і зробили висновок: російський лідер використовував владу для накопичення таємного багатства в розмірі $ 40 млрд.

Визначити реальний стан Путіна непросто, визнають фахівці. Адже воно розділене між цілою мережею компаній і холдингів, безліччю об'єктів нерухомості і рахунками наближених осіб.

Вже скоро у справі про капітал оточення Путіна обіцяють з'явитися нові факти. Після того як на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав Акт про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій, у Вашингтоні розпочалася підготовка детального звіту щодо фінансової діяльності високопоставлених чиновників і олігархів Росії і їх зв'язки з президентом Путіним.

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