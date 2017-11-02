Дієтологи: гречка і оселедець допоможуть позбутися від депресії (відео)

19:08, 02 листопада 2017
Світ
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Журналісти провели експеримент разом з двома героїнями, які проживають у місті і в селі.

Виявляється, звичайні продукти, які більшість українців споживає щодня, здатні пригнічувати настрій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Покращують його зовсім не солодощі, як ми звикли думати. Журналісти провели експеримент: разом з двома героїнями, які проживають у місті і в селі, вони наповнили кошик продуктами, щоб потім показати їх вченим.

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Теги: #дієтологи продукти депресія