Дієтологи: гречка і оселедець допоможуть позбутися від депресії (відео)
19:08, 02 листопада 2017Світ
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Журналісти провели експеримент разом з двома героїнями, які проживають у місті і в селі.
Виявляється, звичайні продукти, які більшість українців споживає щодня, здатні пригнічувати настрій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Покращують його зовсім не солодощі, як ми звикли думати. Журналісти провели експеримент: разом з двома героїнями, які проживають у місті і в селі, вони наповнили кошик продуктами, щоб потім показати їх вченим.
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