Дієтологи: гречка і оселедець допоможуть позбутися від депресії (відео)

Виявляється, звичайні продукти, які більшість українців споживає щодня, здатні пригнічувати настрій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Покращують його зовсім не солодощі, як ми звикли думати. Журналісти провели експеримент: разом з двома героїнями, які проживають у місті і в селі, вони наповнили кошик продуктами, щоб потім показати їх вченим.