ЗМІ: Кейт Міддлтон готується народити двійню

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон вагітна двійнею. Про це повідомляє видання Life&Style з посиланням на джерело, наближене до королівської сім'ї.

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За його словами, про те, що народяться близнюки, подружжя дізналося під час останнього УЗД. Повідомляється, що сім'я чекає двох дівчаток. «Кейт і Вільям сильно здивувалися, коли дізналися про це. Вони ще не визначилися з іменами», - йдеться в повідомленні.

Першим новину почули мама Кейт Керол Міддлтон і її сестра Піппа. Мідлтон вже виступила різко проти того, щоб одягати близнюків однаково. Також стало відомо, що у кожного з дітей буде окрема спальня, пише regnum.

«Вона хоче, щоб кожен з двійні був індивідуальний і виявляв властиві лише йому якості», — підкреслило джерело.

Нагадаємо, повідомлення про третю вагітність Кейт Мідлтон з'явилося у вересні. П'ять років тому у королівській пари народився первісток Джордж Олександр Луї, принц Кембриджський. У 2015 році Кейт народила другу дитину — Шарлотту Єлизавету Діану, принцесу Кембриджську.