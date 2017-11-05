Повстанці Ємену запустили балістичну ракету по Саудівській Аравії

Неподалік аеропорту столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда ввечері в суботу, 4 листопада, стався вибух. Як повідомляє Al Jazeera, відповідальність за інцидент взяли на себе повстанці-хусити.

Їх представник повідомив, що була запущена балістична ракета далекої дії Burkan 2-H по міжнародному аеропорту короля Халіда в Ер-Ріяді.

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За даними місцевих ЗМІ, вибух став наслідком перехоплення ППО Саудівської Аравії ракети, випущеної з Ємену. Вибух був чутний неподалік від аеропорту.

Війна в Ємені, найбіднішій країні арабського регіону, почалася в 2014 році. В березні 2015 року Саудівська Аравія в рамках підтримки урядових сил Ємену почала наносити удари по території, контрольованій повстанцями-хуситами. За три роки кількість загиблих перевищила 10 тис., поранених – 40 тис. людей.