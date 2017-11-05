У Саудівській Аравії затримали чотирьох діючих міністрів і 11 принців

У Саудівській Аравії затримані чотири діючих міністри і 11 принців, повідомляє в суботу, 4 листопада, телеканал Al Arabija, як пише DW.

Про причини цього рішення поки не повідомляються, але експерти пов'язують це із тим, що за кілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету. Новий орган очолив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман.

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За інформацією агентства SPA, він усунув від своїх посад трьох високопоставлених чиновників: міністра національної гвардії принца Мітаба бен Абдулла, міністра економіки та планування Аделя Факиха і командувача морським флотом Абдуллу аль-Султана.

Принц Мухаммед бен Салман раніше оголошував про намір радикально модернізувати країну та її економіку.