Трамп має намір зустрітися з Путіним в рамках свого турне країнами Азії

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в рамках свого турне країнами Азії. Як повідомляє Bloomberg, про це Трамп сказав на борту літака, який летів з Гонолулу у Токіо.

"Я думаю, це очікувано, що ми зустрінемося з Путіним, так", - зазначив Трамп.

"Ми хочемо допомоги Путіна у питанні Північної Кореї, і ми зустрічатимемося з багатьма різними лідерами", - додав президент США.

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Очікується, що зустріч відбудеться на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі. Це буде друга зустріч президентів США та РФ.

На сайті Білого дому повідомляється, що 5 листопада Трамп розпочне візит до Японії, 7 листопада прибуде до Південної Кореї, а 8 листопада - у Китай. До В'єтнаму президент США приїде 10 листопада, потім на Філіппіни - 12 листопада.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч Путіна і Трампа відбулася 7 липня на полях саміту «Великої двадцятки» в Гамбурзі.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп на зустрічі з Путіним порушив тему втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, але російський лідер відкинув таку можливість.