У Москві "замінували" понад 20 різних об'єктів

Число "замінованих" в Москві об'єктів зростає, рахунок йде на десятки. Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах.

"Кількість" замінованих "об'єктів різко зросла. В цей час проводиться перевірка більше 20 різних об'єктів з масовим перебуванням людей. Серед них великі торгові центри та магазини, кінотеатри, житлові будинки, кафе, ресторани, готелі", - сказав співрозмовник агентства.

Наразі з усіх торгових центрів проводиться евакуація відвідувачів, очікується прибуття кінологів для перевірки будівель.

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Хвиля анонімних дзвінків про "мінування" шкіл і вузів, торгових центрів і адміністративних будівель в російських містах йде з 11 вересня. Раніше повідомлялося, що за цей час в 170 містах атаці так званих телефонних терористів піддалися понад 2,6 тис. об'єктів, були евакуйовані більше 1 млн осіб.

За фактами численних повідомлень про погрози вибуху в Москві порушено і розслідується багатоепізодна кримінальна справа за ст. 207 КК РФ ( "Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму"), аналогічні кримінальні справи розслідуються і в інших містах РФ.

Нагадаємо, у Москві шукають аноніма, який за один вечір повідомив про 20 замінувань. Поліцейські обстежили 20 об'єктів, в тому числі три готелі і три торгові центри. Як і у всіх попередніх випадках, повідомлення виявилися помилковими.

Хвиля анонімних дзвінків про закладені вибухові пристрої триває по всій Росії вже більше місяця.