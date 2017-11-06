ЗМІ: "вбитий" ватажок ІДІЛ на "жовтому таксі" утік до Сирії

Ватажок ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді переїхав з Іраку до Сирії, повідомило з посиланням на джерело в іракській розвідці видання Ad-Dustour, пише "Коммерсантъ".

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Повідомляється, що аль-Багдаді поїхав до Сирії на "жовтому таксі" ввечері 3 листопада. Можливо, виїхавши на таксі, ватажок терористів не хотів привертати до себе увагу.

Абу Бакр аль-Багдаді керував ІД з моменту створення терористичної організації. З 2015 року ЗМІ не раз повідомляли про його вбивство. У червні 2016 року з'явилися заяви, що терорист загинув унаслідок авіаудару коаліції, очолюваної США, проте в Пентагоні не підтвердили це. У червні 2017 року з'явилася інформація про вбивство лідера ІД в результаті бомбардування Ракки. Арабські ЗМІ повідомляли, що аль-Багдаді може перебувати в районі між сирійськими населеними пунктами Альбу-Камаль Ель-Маядін на кордоні з Іраком.