В Естонії арештували імовірного агента ФСБ за підготовку кібер-злочину
14:54, 07 листопада 2017Світ
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Затриманий міг готувати кібер-злочини проти держустанов Естонії.
Росіянин підозрюється в скоєнні ненасильницьких дій / фото УНІАН
В Естонії на прикордонному пункті в Нарві затримали можливого агента Федеральної служби безпеки Росії, який намагався покинути в країну. Про це повідомляє «ЄП» із посиланням ERR.
У прокуратурі вважають, що затриманий - агент ФСБ та міг готувати кібер-злочини проти держустанов Естонії.
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Росіянин підозрюється в скоєнні ненасильницьких дій, спрямованих проти Естонії.
Також йому пред'явлені підозри в підготовці кібер-злочину. За повідомленням прокуратури, метою дій чоловіка були держустанови Естонії.
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