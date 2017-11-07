В Естонії арештували імовірного агента ФСБ за підготовку кібер-злочину

В Естонії на прикордонному пункті в Нарві затримали можливого агента Федеральної служби безпеки Росії, який намагався покинути в країну. Про це повідомляє «ЄП» із посиланням ERR.

У прокуратурі вважають, що затриманий - агент ФСБ та міг готувати кібер-злочини проти держустанов Естонії.

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Росіянин підозрюється в скоєнні ненасильницьких дій, спрямованих проти Естонії.

Також йому пред'явлені підозри в підготовці кібер-злочину. За повідомленням прокуратури, метою дій чоловіка були держустанови Естонії.