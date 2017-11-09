Влада США посилила правила поїздок туристів на Кубу

Вашингтон ввів санкції щодо Куби, що зачіпають американських туристів на півострові. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну США.

Згідно з новими правилами, які набирають чинності у четвер, 9 листопада, жителям США і американським компаніям забороняється проводити фінансові транзакції зі структурами, пов'язаними з кубинським оборонних і розвідувальних сектором.

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Мова йде про 180 урядових установах, компаніях і турфірмах. У списку опинилися 83 готеля, що належать державі, включаючи готель «Ambos Мундос», в якому зупинявся Ернест Хемінгуей, і новітній торговий центр в місті, пише Reuters.

Згідно з новими правилами, туристи з США зможуть відвідувати Кубу, але зроблено це має бути в рамках організованого американською компанією туру у супроводі представника США, передає "Дождь".

Щоб відвідати острів без тургрупи, американцям доведеться показати «повний план» подорожі. Quartz зазначає, що громадяни США в Гавані можуть порушити закон, «просто замовивши не той коктейль». У списку заборонених організацій виявилися бренди напоїв Tropicola, Ron Caney і Ron Verdadero, вироблені державним конгломератом Cimex.

Американський сенатор-демократ Патрік Ліхі розкритикував нові правила, зазначивши, що напередодні президент Дональд Трамп приїхав в Пекін, де його зустрічав «комуністичний уряд». Ліхі зазначив, що обмежень на поїздку американців в Китай немає. «Лицемірство ідеологів Білого дому кидається в очі», - заявив він.