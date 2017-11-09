У Польщі обурені прихожани змусили священика продати свій Porsche

У Польщі священик, якого громада розкритикувала за водіння Porsche, продає свій розкішний автомобіль, а виручку передасть бідним, повідомляє Associated Press.

Вєслав Мацяшек, священик приходу у селі Касіна Вєлька на півдні Польщі, викликав обурення у парафіян за те, що водив автомобіль Porsche вартістю 400 тис. злотих ($110 тис.).

Після того, як священик висловив жаль з приводу низької відвідуваності віруючих у церкві, прихожани склали власний список претензій і опублікували його на веб-сайті парафії. Серед претензій був розкішний автомобіль отця.

"Католицький священик повинен дбати про добре ім’я церкви та добре ім'я священиків", - цитує адміністратора парафіяльного веб-сайту Томаша Новака один з польських телеканалів.

У зв’язку зі скандалом Мацяшек опублікував письмову заяву, у якій оголосив, що продасть свій автомобіль. Він також зазначив, "якщо хтось почувається ображеним, він дуже шкодує". Священик також прочитав вибачення під час меси.