Росія і США завершили переговори щодо СОТ

Росія і США завершили переговори щодо вступу до Світової організації торгівлі, на завершення багатосторонніх переговорів потрібно ще півроку, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі РФ Герман ГРЕФ журналістам у Шанхаї.

Як повідомляє РІА «Новости», міністр підтвердив, що двосторонню угоду про доступ на ринки планується підписати в рамках саміту АТЕС в Ханої, який розпочинається наступного тижня.

За словами Г.ГРЕФА, угоду підпишуть він і торговельний представник США С’юзан ШВАБ.

Г.ГРЕФ повідомив, що, зокрема, досягнуто компроміси щодо роботи іноземних банків і щодо сільського господарства.

Щодо захисту прав на інтелектуальну власність сторони підпишуть угоду, в якій Росія візьме на себе зобов`язання з регулювання і правозастосування в цій сфері. Цю угоду також планується підписати в Ханої, сказав Г.ГРЕФ.

Міністр нагадав, що активна фаза переговорів з приєднання РФ до СОТ тривала шість років, переговори велися з 56 країнами.

Міністр також повідомив, що вже підписано угоду про доступ на ринки з Коста-Рікою, залишається підписати аналогічний протокол зі Шрі-Ланкою після того, як буде досягнуто остаточної домовленості щодо умов імпорту до Росії цейлонського чаю.

За словами Г.ГРЕФА, на завершення багатосторонніх переговорів зазвичай іде півроку. "Переговори йдуть з усіма партнерами по СОТ, і тут Росію чекає ще близько десяти складних питань", - зазначив міністр.

Директор департаменту торговельних переговорів МЕРТ Максим МЕДВЕДКОВ відзначив, що досягнута зі США угода вигідна для Росії.

"Ми вели переговори зі США вісім років, і за ці вісім років, звичайно, було багато проблем. Але я думаю, що ми в результаті вийшли на угоду, яка вигідна і для Росії, і для США. Це були жорсткі переговори, але підсумок вийшов справедливим і для Росії сприятливим", - сказав М.МЕДВЕДКОВ в інтерв`ю одному з телеканалів.

Він також повідомив, що Росія не веде з Молдовою і Грузією переговори про доступ на ринок. "Ми є частиною зони вільної торгівлі, у нас немає тарифів у взаємній торгівлі, тому ті проблеми, які у нас з ними є, вони стосуються тільки системних питань, які ми обговорюватимемо в рамках переговорів у Женеві по доповіді робочої групи", - сказав М.МЕДВЕДКОВ.