У Німеччині „п’ята пора року”

У Рейнській області Німеччини сьогодні розпочинається карнавальний сезон, який тут називають „п’ятою порою року”.

Як повідомляє «Німецька хвиля», офіційний старт за традицією відбудеться об 11 годині 11 хвилин. У карнавальних центрах Кельні, Дюссельдорфі та Бонні на вулиці вийдуть тисячі людей. Учасники святкування відтепер збиратимуться на так звані „засідання” – збори карнавальних кружків у пивних, на яких виступають гумористи та музиканти. Рейнський карнавал триватиме до лютого.