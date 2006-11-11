У Німеччині „п’ята пора року”
10:49, 11 листопада 2006Світ
514
Пиво та музика з 11 години до лютого
У Рейнській області Німеччини сьогодні розпочинається карнавальний сезон, який тут називають „п’ятою порою року”.
Як повідомляє «Німецька хвиля», офіційний старт за традицією відбудеться об 11 годині 11 хвилин. У карнавальних центрах Кельні, Дюссельдорфі та Бонні на вулиці вийдуть тисячі людей. Учасники святкування відтепер збиратимуться на так звані „засідання” – збори карнавальних кружків у пивних, на яких виступають гумористи та музиканти. Рейнський карнавал триватиме до лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter