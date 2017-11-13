У Північній Ірландії перед парадом у День поминання знайшли бомбу

У місті Ома в Північній Ірландії перед парадом на честь Дня поминання знайшли бомбу. Про це повідомив глава місцевої поліції Джордж Гамільтон, передає Дождь з посиланням на BBC.

За його словами, бомба була встановлена таким чином, щоб завдати «максимальної шкоди» учасникам громадських заходів. Гамільтон зазначив, що за встановленням бомби стоїть «маленька і безсердечна група жорстоких людей, які не можуть запропонувати своїм громадам нічого, крім страху і залякування». Він сказав, що, за попередньою версією, за атакою можуть стояти «безсердечні республіканці-дисиденти».

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«Їхні дії сьогодні продемонстрували... неповага до цього суспільства, яке і без того слиьно постраждало від рук терористів», — заявив Гамільтон.

У 1998 році закладена угрупованням «Ірландська республіканська армія» бомба вбила в Омі 29 людей. 12 листопада 1987 року 12 людей загинули в місті Енніскіллен в Північній Ірландії в результаті вибуху бомби, закладений ІРА.

У день поминання — найближчої до дати укладення перемир'я у Першій світовій війні неділі — у Великобританії і Канаді вшановують ветеранів та військовослужбовців.