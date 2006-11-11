88 років тому Польща виграла Першу світову війну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання Президентові Республіки Польща Лєху КАЧИНСЬКОМУ з нагоди національного свята Республіки Польща – Дня незалежності.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, у своєму вітанні Президент відзначив, що “Польща, яка свого часу успішно здійснила складні політико-економічні реформи і нині динамічно розвивається в умовах повноправного членства в НАТО та ЄС, є авторитетом, стабільним і надійним партнером для України”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що “продуктивні українсько-польські відносини стратегічного партнерства та конструктивний політичний діалог на всіх рівнях двостороннього співробітництва з притаманним йому високим ступенем довіри і взаємоповаги стануть запорукою подальшого розвитку наших народів на шляху суспільного і економічного прогресу”.

Також глава держави впевнений, що “за активної підтримки Польщі Україна успішно реалізує свій євроатлантичний та євроінтеграційний курс, який залишається незмінним”.

Президент України побажав Л.КАЧИНСЬКОМУ міцного здоров`я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а братньому польському народові – миру, злагоди та процвітання.

Довідка УНІАН. День незалежності (Narodowe Święto Niepodległości) - найважливіше державне свято Польщі. 11 листопада 1918 року закінчилася Перша світова війна, і після 123 років поділу країни між Пруссією, Росією і Австрією, Польща знову з`явилася на карті Європи. Цього дня Регентська рада призначила Юзефа Пілсудського тимчасовим Начальником держави. 22 листопада він сформував уряд.

З 1945 по 1989 рік День незалежності 11 листопада офіційно не відзначався.

Свято супроводжується підняттям прапорів, виступом президента країни, офіційних осіб, відомих політичних діячів, а також військовим парадом в центрі Варшави. По всій країні відбуваються урочисті заходи, концерти і народні гуляння.